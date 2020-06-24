مباشر.. ليفربول 4 - 0 كريستال بالاس.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول وكريستال بالاس ضمن الجولة الـ31 من بطولة بريميرليج.

وغاب محمد صلاح عن تشكيل الفريق الأساسي أمام إيفرتون في المباراة الماضية، حيث اكتفى المدير الفني الألماني بالإبقاء عليه بين البدلاء دون استخدامه، قبل أن يعيده أساسيا في مواجهة الليلة.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي حيث يحتاج لـ5 نقاط فقط للتتويج بلقب بريميرليج، فيما يحتل كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون - الوسط: فابينو - هيندرسون - فينالدوم - الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو

وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - لوفرين - كيتا - تشامبرلين - مينامينو - اوريجي- جونز - اليوت - ويليامز

تفاصيل المباراة:

تعرض زاها مهاجم كريستال بالاس للإصابة في الدقائق الأولى من المباراة ليخرج في الدقيقة 15 ويحل بدلا منه ماير.

وتحصل ليفربول على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23، ليسددها أرنولد في المرمى بطريقة رائعة ويمكن الريدز التقدم.

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وأنقذ قائم كريستال بالاس فريقه من هدف، بعد متابعة هيندرسون لكرة ارتدت من الحارس.

وفي الدقيقة 36 سدد فينالدوم كرة داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.

وكاد صلاح أن يسجل في الدقيقة 40 بعد كرة حاول حارس كريستال إبعادها لتصل لصلاح قرب وسط الملعب، الذي سددها مباشرة في المرمى، ولكنها تهادت بعيدا عن القائم.

وفي الدقيقة 44، مرر فابينو كرة رائعة لصلاح الذي تسلم الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء، ليضعها على يسار الحارس في الشباك، مسجلا الهدف الثاني لليفربول.

وفي الشوط الثاني، في الدقيقة 55 سدد لاعب الوسط فابينو تصويبة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس، ليضيف الهدف الثالث لليفربول.

وسدد صلاح تصويبة رائعة مرة بجوار القائم بقليل في الدقيقة 63.

وأجرى بعدها كلوب تبديلا بنزول تشامبرلين بدلا من قائد الفريق هيندرسون.

وأضف ماني الهدف الرابع بعد انفراده بالحارس ليضع الكرة على يسار الحارس ليوسع الفارق.