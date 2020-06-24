شاهد.. بعد هدفه الرائع في كريستال بالاس: أرنولد يسجل رقمًا مميزًا مع ليفربول

سجل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مباراة فريقه أمام نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء ذلك بعد أن نجح أرنولد في تسجيل هدف ليفربول الأول في شباك كريستال بالاس، منذ قليل، من ركلة حرة ثابته سددها اللاعب بطريقة رائعة سكنت الشباك مباشرة، في الدقيقة 23 من الشوط

الأول.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية، أن أرنولد شارك في 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي، منذ مشاركته الأولى في أغسطس 2016، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 5 آخرين، ليتفوق بخمسة أهداف على أي مدافع آخر في الدوري الإنجليزي، منذ ظهوره الأول في البطولة وحتى الآن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد، سجلهما ألكسندر أرنولد في الدقيقة 23، ثم

محمد صلاح في الدقيقة 44.

وجاء تشكيل ليفربول علي النحو التالي:

حارس المرمي: اليسون

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الدفاع: ارنولد، حوميز، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فابينيو، هيندرسون، فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو

ويأمل أصحاب الأرض، نادي ليفربول في تحقيق الفوز في هذا اللقاء للاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرلييج"، للمرة الأولى في تاريخ المسمى الجديد للبطولة وللمرة التاسعة عشر بشكل عام.

أما فريق كريستال بالاس فدخل تلك المباراة بأريحية شديدة حيث ضمن البقاء بين الكبار لموسم جديد، وقد يحاول الحصول على مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي حيث يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة.