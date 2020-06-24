زاها يخرج مصابًا من مباراة ليفربول وكريستال بالاس

غادر الدولي الإيفواري ويليفريد زاها، لاعب فريق كريستال بالاس، مباراة فريقه أمام ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتعرض زاها لإصابة عضلية في الدقيقة 13، وارتمى أرضًا، وغادر على إثرها الملعب، ولم يقدر على استكمال المباراة، وحل اللاعب

ماكس ماير بدلًا منه في الدقيقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد، سجلهما ألكسندر أرنولد في الدقيقة 23، ثم محمد صلاح في الدقيقة 44.

وجاء تشكيل ليفربول علي النحو التالي:

حارس المرمي: اليسون

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الدفاع: ارنولد، حوميز، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فابينيو، هيندرسون، فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو

ويأمل أصحاب الأرض، نادي ليفربول في تحقيق الفوز في هذا اللقاء للاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرلييج"، للمرة الأولى في تاريخ المسمى الجديد للبطولة وللمرة التاسعة عشر بشكل عام.

أما فريق كريستال بالاس فدخل تلك المباراة بأريحية شديدة حيث ضمن البقاء بين الكبار لموسم جديد، وقد يحاول الحصول على مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي حيث يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة.