نادي الصيد يحدد الإجراءات الاحترازية لدخول أعضائه

أعلن مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي ، عن الإجراءت الوقائية والاحترازية مع بداية فتح أبواب النادي وفروعه بداية من أول يوليو المقبل، علما بأنه سيتم التعامل بهذه الإجراءات حتى منتصف الشهر المقبل ولحين إعادة تقييم الموقف طبقا للمستجدات. وتناشد إدارة النادى السادة الأعضاء إستمرار التعاون وإتباع تعليمات إرتياد النادى خلال هذه الفترة طبقا للأتي: 1- إلتزام جميع الأعضاء والعاملين باترداء الأقنعة الواقية الكمامة منذ ارتياد النادي حتي الخروج منه . 2- الإلتزام بالمرور ببوابات التعقيم المشتملة علي جهاز قياس درجة حرار الجسم للتعقيم قبل الدخول والتأكد من عدم إرتفاع درجة حرارة العضو أو العامل عن المعدل الطبيعي من عدم إرتفاع درجة حرارة العضو أو العامل عن المعدل الطبيعي 3- سيتم تسجيل أسماء جميع السادة الأعضاء ورقم العضوية قبل دخول النادي من خلال دفاتر مسطرة لهذا الغرض . 4- يحظر دخول السيارات وأن يكون دخول العضور مرتجلاً للمرور علي بوابة التعقيم لضمان قيام الأمن والأمن الصناعي من مراقبة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية 5 - يتم الإلتزام بالجلوس داخل الأماكن المسحوح بارتيادها طبقاً للوضع القائم لضمان التباعد اٌلإجتماعي من خلال المسافة الأمنة بين Advertisements الترابيزات والمقاعد ويحظر ضم الترابيزات ولا يزيد عدد الجالسين عن أربعة في كل ترابيزة . الترابيزات والمقاعد ويحظر ضم الترابيزات ولا يزيد عدد الجالسين عن أربعة في كل ترابيزة . 6 - يتم الإلتزام بالعلامات الموجودة علي الأرض لضمان المسافة الأمنة لأماكن الوقوف والإنتظار في الأماكن الخدمية وأماكن سداد الإشتراك. 7 - عدم السماح بإرتياد المنشات المغلقة والمبني الاجتماعي والصالات الرياضية المغلقة وحديقة الأطفال والأماكن الغير مصر بدخولها طبقاً لتعليمات الدولة . 8- استمرار غلق غرف تغيير الملابس والدواليب والأدشاش 9 - سيتم استخدام المعدات والأدوات ذات الإستخدام الواحد "الاغذية والمشروبات" لخدمة الأغضاء في بعض الأماكن المفتوحة . 10 - الإلتزام بتنظيم دخول دورات المياه حيث يتم تعقيمها قبل وبعد الاستخدام من قبل القائمين علي ذلك . 11- الإلتزام ببمرات الدخول ومسارات الخروج لتقليل التزاحم وتطبيق التباعد الإجتماعي .

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