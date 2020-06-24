7sry مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا الان كورة حصري Live HD

نقدم لكم في موقع الوفد نقل البث المباشر لمباراة ريال مدريد وضيفه ريال مايوركا ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ 31 من الدوري الاسباني لكرة القدم. تنقل مباراة ريال مدريد ومايوركا عبر قنوات بي إن سبورتس 3 بتعليق عصام الشوالي، كما تنقل على قناة LaLiga TV Bar. وتبدأ المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب نادي ريال مدريد، ملعب الكامب نو الشهير. بتوقيت القاهرة، على ملعب نادي ريال مدريد، ملعب الكامب نو الشهير. ترتيب ريال مدريد وريال مايوركا بالدوري الاسباني إعتلى الملكي ريال مدريد صدارة الليغا برصيد 65 نقطة بعد فوزة على ريال سوسييداد 2-1 في الجولة الماضية، وما مكن الريال من المركز الأول هو تعادل برشلونة أمام إشبيلية صاحب المركز الثالث Advertisements (53 نقطة) بدون أهداف. (53 نقطة) بدون أهداف. فيما يقع فريق ريال مايوركا في المركز 18، برصيد 26 نقطة، متقدماً عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها إسبانيول برصيد 24 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز 17 نادي إيبار. أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا الآن (تحديث مباشر)

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