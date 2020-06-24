START.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر Real Madrid vs Real Mallorca

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر اليوم، يستعد نادي ريال مدريد اليوم ليلعب مباراة صعبة أمام فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد

ريال مريد الذي أصبح مطالب بتحقيق الفوز في مباراة ريال مايورك حيث يرغب نادي ريال مدريد في البقاء في صدارة الدوري الإسباني وعدم تضيع أي نقط إلى غاية نهاية الموسم. وفي حال فوز ريال مدريد في مباراة ريال مايوركا سيستعيد الصدارة من غريمه سيستعيد الصدارة من غريمه برشلونة الذي حقق فوزا ثمينا يوم أمس في مباراته أمام أتلتيك بلباو بهدف أبيض يتبم. ملعب مباراة ريال مدريد و ريال مايورك:

وستجري أطوار شوطي مباراة ريال مدريد و ريال مايوركا على ملعب ” الفريدو دي ستيفانو ” الملعب الخاص بتداريب ريال مدريد والفريق التاني نضرا للأشغال الجارية في ملعب بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد. التشكيلة المرتقبة في مباراة ريال مدريد و ريال مايورك: Advertisements

حراسة المرمى : كورتوا. خط الدفاع : مارسيلو- كارفاخال – راموس – فاران. خط الوسط :كروس – مودريتش – كاسيميرو. خط الهجوم : هازارد – بنزيما – إيسكو.

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد و ريال مايوركا عبر الضغط على الروابط التالية: القنوات الناقلة والمعلق على مباراة ريال مدريد و ريال مايوركا:

قناة بـين سبورت HD1 وبـين سبورت 4K، والمعلق: عصام الشوالي.

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