شاهد.. أرنولد يفتتح أهداف ليفربول في كريستال بالاس

سجل فريق ليفربول هدف التقدم في شباك نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء هدف ليفربول في الدقيقة 23، عن طريق ترينت الكسندر أرنولد.

وجاء تشكيل ليفربول علي النحو التالي:

حارس المرمي: اليسون

الدفاع: ارنولد، حوميز، فان دايك، روبرتسون

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الوسط: فابينيو، هيندرسون، فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو

ويأمل أصحاب الأرض، نادي ليفربول في تحقيق الفوز في هذا اللقاء للاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرلييج"، للمرة الأولى في تاريخ المسمى الجديد للبطولة وللمرة التاسعة عشر بشكل عام.

أما فريق كريستال بالاس فدخل تلك المباراة بأريحية شديدة حيث ضمن البقاء بين الكبار لموسم جديد، وقد يحاول الحصول على مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي حيث يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة.