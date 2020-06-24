انترميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساوسولو بعد مباراة نارية بالدوري الإيطالي

سقط فريق انترميلان في فخ التعادل امام ضيفه ساسولو بعد نهاية المواجهة التي جمعت بينهما بثلاثية لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الإيطالي.

تقدم فريق ساسولو مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق فرانشيسكو كابوتو، قبل أن ينجح البلجيكي روميلو لوكاكو في تسجيل هدف التعادل لانتر ميلان في الدقيقة

41 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

ونجح بيراجي في تسجيل هدف التقدم للانتر في الدقيقة 46، الا أن جومنيكو بيراردي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 81 من عمر المباارة من ركلة جزاء اخري.

وششهدت الدقائق العشرة الأخيرة من عمر المباراة اثارة كبيرة، بعد ان سجل بورخا فاليرو ثالث أهداف النيراتزوري في الدقيقة 68، الا ان ماجناني سجل هدفاص قاتلاً لساسولو قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة لتنتهي المباراة التعادل 3-3.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد انترميلان الي النقطة 85 في بالمركز الثالث ليبتعد خطوة أخري عن المنافسة علي لقب الدوري الايطالي، بينما ارتفع رصيد ساسولو الي 33 نقطة في المركز الثاني عشر.