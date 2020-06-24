ميسي يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء الأربعاء، تريند بعنوان "برشلونة ضد أتلتيك بيلباو"، والتي انتهت مساء أمس الثلاثاء، لصالح البارسا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 31

من مسابقة الليجا، وفيما يلي

بعد مباراةبرشلونة ضد أتلتيك بيلباو.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

- ليونيل ميسي، 21 هدفًا.

2- كريم بنزيما، 17 هدفًا.

3- جيرارد مورينو، 12 هدفًا.

4- لوكاس بيريز، 11 هدفًا.

5- لويس سواريز ، 11 هدفًا.

6- روجر مارتي، 11 هدفًا.

7- أوكامبوس، 11 هدفًا.

8- أنخيل رودريجيز، 10 أهداف.

9- راؤول جارسيا، 10 أهداف.

10- ياجو أسباس، 10 أهداف.