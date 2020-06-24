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ميسي يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني

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تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء الأربعاء، تريند بعنوان " ضد أتلتيك بيلباو"، والتي انتهت مساء أمس الثلاثاء، لصالح البارسا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 31

من مسابقة الليجا، وفيما يلي ننشر ترتيب هدافي .

 

بعد مباراةبرشلونة ضد أتلتيك بيلباو.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

- ليونيل ، 21 هدفًا.
2- كريم بنزيما، 17 هدفًا.
3- جيرارد مورينو، 12 هدفًا.
4- لوكاس بيريز، 11 هدفًا.
5- لويس سواريز ، 11 هدفًا.
6- روجر مارتي، 11 هدفًا.
7- أوكامبوس، 11 هدفًا.
8- أنخيل رودريجيز، 10 أهداف.
9- راؤول جارسيا، 10 أهداف.
10- ياجو أسباس، 10 أهداف. 

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