إنتر ميلان يتعثر بتعادل قاتل أمام ضيفه ساسولو



انقاد إنتر ميلان لتعادل مخيب بثلاثة أهداف لمثلها أمام ضيفه ساسولو، الأربعاء، في مواجهة مثيرة ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وعلى ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو، فاجئ ساسولو أصحاب الأرض بهدف مُبكر سجله المهاجم فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 4.



وانتظر الإنتر حتى الدقيقة 41 ليتمكن من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أتبعه زميله كريستيانو بيراغي بهدف ثان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر شوط المباراة الأول.



في الشوط الثاني أضاع الإنتر فرصة تعزيز النتيجة وأهدر هجوم الفريق العديد من الفرص السهلة، ليأتي العقاب من دومينيكو بيراردي الذي أحرز هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، عجز الحارس سمير هندانوفيتش من التصدي لها.



وعرفت المباراة في الخمس دقائق الأخيرة إثارة كبيرة، عقب تسجيل الإسباني بورخا فاليرو هدفا ثالثا تقدم به الإنتر مجددًا مع الدقيقة 86، لكن الضيوف عادوا سريعًا بهدف التعادل عبر المدافع جيان جياكومو مغاني قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة بوقتها الأصلي.



بهذه النتيجة، أضاع الإنتر نقطتين مهمتين في الصراع على اللقب وبات يمتلك 58 نقطة في المركز الثالث خلف لاتسيو ويوفنتوس المتصدر، في حين أضاف ساسولو نقطة ثمينة رفع بها رصيده لـ 33 نقطة في المركز الثاني عشر.



المصدر: وكالات