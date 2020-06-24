مانشستر يونايتد يكتسح شيفيلد بـ "هاتريك" مارسيال



الفرنسي أنطوني مارسيال يتألق ويحرز "هاتريك" رائع قاد به فريقه مانشستر يونايتد للتغلب بسهولة على ضيفه شيفيلد يونايتد المتراجع (3-0) في الدوري الإنكليزي الممتاز.



ضرب مانشستر يونايتد بقوة وفاز على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد الأربعاء في إطار المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



ولعب المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال دور البطولة في فوز فريقه حيث سجل جميع الأهداف الثلاثة في ليلة تعد من الأبرز للاعب البالغ من العمر 24 عاماً منذ انتقاله للشياطين الحمر من موناكو عام 2015.



وسجل مارسيال الهدف الأول في الدقيقة السابعة إثر تمريرة حاسمة من الإنكليزي الدولي ماركوس راشفورد، ثم أهدى الظهير الأيمن آرون وان بيساكا تمريرة حاسمة أخرى أحرز منها المهاجم الفرنسي ثاني أهدافه في الدقيقة 44، وفي الدقيقة 74 عاد المتألق راشفورد وأهدى تمريرة سحرية لمرسيال انفرد على أثرها الأخير بالمرمى ووضعها بمهارة فائقة فوق سيمون مور حارس شيفيلد مسجلاً ثالث أهدافه وهو الهاتريك الأول له منذ انتقاله للفريق الإنكليزي.



كما أن هذا هو الهاتيرك الأول لمانشستر يونايتد بشكل عام في الدوري الإنكليزي منذ عام 2013 وكان آخر لاعب يحرز ثلاثية ليونايتد هو الهولندي روبن فان بيرسي.



بهذا الفوز الصريح رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس متقدماً بفارق الأهداف أمام وولفرهامبتون الذي فاز بهدف نظيف على بورنموث أحرزه المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز.



من جانبه واصل شيفيلد أداءه الكارثي منذ عودة مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز حيث كان قد تعادل في أولى مبارياته مع أستون فيلا بدون أهداف قبل الخسارة بثلاثية نظيفة من نيوكاسل وبالنتيجة ذاتها من مانشستر يونايتد ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: فرانس برس