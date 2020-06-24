رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق ريال مدريد بعد قليل مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع ال31 من الدوري الإسباني، وستُقام المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، والذي يخوض الميرنجي مبارياته عليه منذ عودة الليجا مرة أخرى.

واستعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني بالامس برصيد 68 نقطة، بعد فوزه علي خيتافي بهدف دون رد، ويسعي الريال للفوز البوم لاستعادة الصدارة ومن ثم تحقيق لقب الدوري املا في تعثر برشلونةفي المبارايات المتبقية.

متابعة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا لحظة بلحظة:-

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- بداية المباراة

الدقيقة الخامسة ضغط مبكر من فريق ريال مدريد دفاعات فريق ريال مايوركا