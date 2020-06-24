رياضة | عاجل - إصابة نجم إنبي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة نجم إنبي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود قاعود نجم نادي إنبي للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الثاني من إجراء عمليات المسحات علي اللاعبين في أندية الدوري الممتاز، قبل عودتهم للتدريبات، حسب المواعيد التي حددها الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر نادي إنبي بيانًا جاء فيه :-

"عملا بمبدا الشفافيه يوجد 4 حالات اصابه بفيروس كورونا بالفريق الاول تم اكتشافها بعد اجراء المسحه الاولى، و بدون ظهور أي أعراض الحاله الاولى لاحد العمال، والحاله و الثانيه لاحد افراد الجهاز المعاون وحالتين للاعبي الفريق ضمنهم ناشئ منضم للفريق الاول سيتم اجراء مسحه اخرى يوم السبت القادم ان شاء الله قبل مران الفريق المتوقع له الاسبوع القادم وجميعهم حاله صحيه جيده وتم اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه بواسطة الجهاز الطبي للفريق البترولي".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن 6 إصابات للاعبين من بينهم أسامة العزب لاعب من الاتحاد السكندري ولاعب اخر بنادي المقاولون العرب، يجانب رباعي إنبي.