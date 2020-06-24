رياضة | أرتيتا يتحدث عن صعوبة لقاء الغد أمام ساوثامبتون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أرتيتا يتحدث عن صعوبة لقاء الغد أمام ساوثامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، مواجهة منافس بعقلية ألمانية، حين يلعب ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، غداً الخميس، بفضل الشراسة والضغط في أسلوب المدرب رالف هازنهوتل.

وخسر آرسنال 0-3 من مانشستر سيتي في أول مباراة بعد استئناف الدوري، عقب التوقف الطويل بسبب جائحة كوفيد-19، ثم خسر 1-2 من برايتون أند هوف ألبيون مطلع الأسبوع.

وأبلغ أرتيتا مؤتمراً صحافياً: "فريق بطابع ألماني".

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وأضاف: "مدرب ساوثامبتون شكل فريقاً يعتمد على أسلوب الضغط، ويلعب بشراسة، ويبرع في الهجمات المرتدة، والتحول بالكرة، ويتقن طريقته، ويبدو أن كل اللاعبين يلتزمون بها، فريق خطير جداً".

وتابع: "أدرك أنها ستكون مواجهة صعبة حقاً، لأنهم لا يخافون ويؤمنون بأنفسهم وينافسون بقوة".

وساعد النمساوي هازنهوتل ساوثامبتون في تخطي بداية بطيئة في الدوري، وقاده للفوز على ليستر سيتي، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي، في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، ليوقع هذا الشهر على عقد يمتد لأربع سنوات.

ويحتل ساوثامبتون المركز 14، وقد يتساوى مع آرسنال عاشر الترتيب في حالة فوزه.