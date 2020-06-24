رياضة | بفضل مارسيال.. مانشستر يونايتد يسحق شيفيلد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بفضل مارسيال.. مانشستر يونايتد يسحق شيفيلد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الفرنسي مارسيال نجم مانشستر يونايتد للفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إيفرتون على مضيفه نورويتش سيتي 1 / صفر، ووولفرهامبتون على ضيفه بورنموث بنفس النتيجة، في حين تعادل نيوكاسل يونايتد 1 / 1 مع ضيفه أستون فيلا.

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وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الخامس، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، ويعوض تعادله المحبط 1 / 1 مع مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية.

في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة يوم الأحد الماضي، عند 44 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقمص مارسيال دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله أهداف يونايتد الثلاثة في الدقائق 7 و44 و74، ليعيد البسمة لجماهير الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) من جديد.