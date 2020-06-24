رياضة | تغطية مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر "لحظة بلحظة" (2-0) صلاح يسجل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تغطية مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر "لحظة بلحظة" (2-0) صلاح يسجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ويحتل فريق ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، ويتطلع لتحقيق انتصار جديد للاقتراب أكثر من حسم اللقب الغائب عن الفريق منذ 30عاما.

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة الليلة.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي ضد كريستال بالاس على النحو التالي::

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - فابينهو - هيندرسون.

خط الهجوم : ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - محمد صلاح.

أحداث المباراة

الدقيقة الثانية: ليفربول يبدأ ضاغطا تمريرة طولية من أندرو روبيرتسون لاعب ليفربول بإتجاه زميله جورجينيو فينالدوم المنطلق على الجبهة اليسرى للفريق لكن الكرة خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى لصالح كريستال بالاس.



الدقيقة الخامسة:فرصة جديدة لفريق ليفربول عن طريق فان دايك مدافع الفريق الذي ارسل تمريرة أمامية إلى داخل منطقة جزاء كريستال بالاس بإتجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي الفريق لكن الكرة كانت أقرب لأحضان الحارس واين هينيسي.

الدقيقة الثامنة: هجمة خطيرة لصالح ليفربول بعد تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تعامل معها مدافعي كريستال بالاس برعونة شديدة أدت إلى تهيئة الكرة أمام أقدام جورجينيو فينالدوم في مواجهة المرمى لكن الأخير سدد الكرة بشكل سئ للغاية بجوار القائم الأيمن.

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الدقيقة العاشرة: فرصة جديدة للريدز بعد هجمة منظمة من لاعبي ليفربول انتهت بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المتقدم جوردان هندرسون بتسديدة مباشرة خرجت بشكل غير متقن وبعيدة للغاية عن مرمى الحارس واين هينيسي.

الدقيقة 13: توقف اللعب بسبب تعرض ويلفريد زاها نجم نيوكاسل للإصابة.

ربع ساعة لعب والنتيجة لاتزال التعادل السلبي بين الفريقين.

الدقيقة 16: تغيير مبكر بخروج ويلفريد زاها للإصابة ونزول ماير بدلا منه.

الدقيقة 20: ركلة ركنية أولى لليفربول على يمين مرمى كريستال بالاس، نفذها ترينت ارنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين دون أي خطورة على الحارس واين هينيسي.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

الدقيقة 23: تنفي رائع للغاية للركلة الحرة المباشرة لليفربول عن طريق ترينت أرنولد بتسديدة مباشرة متقنة للغاية وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس واين هينيسي.

الدقيقة 25: استراحة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه

الدقيقة 30: نصف ساعة لعب والنتيجة تقدم ليفربول بهدف نظيف.

الدقيقة 33: تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لليفربول عن طريق فابينيو بتسديدة مباشرة بإتجاه المرمى مرت بشكل قريب نسبيا أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس واين هينيسي.

الدقيقة 40: ههدف ضائع بشكل غريب لليفربول، تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي للفريق إلى حدود منطقة جزاء كريستال بالاس حيث حاول الحارس واين هينيسي إبعادها برأسية إلى وسط الملعب لكنه مرر الكرة بشكل خاطئ بإتجاه محمد صلاح الذي نجح في ترويض الكرة ثم أطلق تسديدة مباشرة بإتجاه الشباك الخالية إلا أنها افتقدت الدقة الكافية في التوجيه ومرت إلى جوار القائم الأيمن.

جوووووووووووووووووووول محمد صلاح

الدقيقة 44: تمريرة بينية متقنة عن طريق فابينيو من وسط الملعب بإتجاه محمد صلاح المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء ضاربا بإتقان لمصيدة التسلل من لاعبي كريستال بالاس، تمكن صلاح من ترويض الكرة بشكل جيد ثم أطلق تسديدة رائعة داخل شباك كريستال.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول على كريستال بالاس بثنائية نظيفة.