رياضة | المحمدي يسجل هدفًا في تعادل أستون فيلا ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر المحمدي يسجل هدفًا في تعادل أستون فيلا ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي هدفاً في مباراة فريقه أستون فيلا أمام نظيره نيوكاسل بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سانت جيمس بارك الدولي ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وأنتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

وشارك اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة أساسيا حتي الدقيقة 70 بينما شارك أحمد المحمدي بديلا في الدقيقة 80 وأستطاع أن يسجل هدف فريقه الوحيد بالمباراة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين وتضيع العديد من الفرص ليقتنص كل فريق نقطة.

وبهذه النتيجة يبتعد نادي نيوكاسل عن مناطق الهبوط بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما ظل نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.