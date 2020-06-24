رياضة | عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الزمالك رفضه بشكل نهائي العودة للتدريبات الجماعية، واجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا، بل وإلغاء الموسم الحالي والاستعداد للموسم الجديد وإعطاء الفرق وقت كافي للاستعداد.

ومن جانبه رفض اتحاد الكرة تصريحات مسؤولي القلعة البيضاء وطالبهم بالالتزام بقرار الجبلاية وفقا لرؤية الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب، واكد مصدر من داخل اتحاد الكرة انهم لم يتلقوا خطابا رسميا من الزمالك، واستكمال الدوري قرار الدولة.

وأوضح مصدر داخل الجبلاية أنه من ينسحب من بطولة الدوري ستطبق عليه اللائحة وسيهبط لدوري الدرجة الرابعة، والأندية سواسية ليس هناك فرق بين ناد جماهيري وغيره".

وقال المصدر :"منذ متى ويعترض أي مسئول على تنفيذ قرار الدولة؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم منح حكومات الدول أحقية إيقاف النشاط وإلغائه، لذلك فإن قرار عودة الدوري لا رجعة فيه".