رياضة | مفاجأة في تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : تيبو كورتوا. Advertisements خط الدفاع : داني كارفخال - سيرجو راموس - رافائيل فاران - ميندي. خط الوسط : فالفيردي - لوكا مودريتش - ڤينسيوس جونيور. خط الهجوم : كريم بنزيما - ايدين هازارد - جاريث بيل. الجدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق انتصارا صعبا في الجولة الماضية على حساب فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

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