رياضة | القومي يرحب ويدعم قرار الدولة باستئناف النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر القومي يرحب ويدعم قرار الدولة باستئناف النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس النادي القومي أمل سعيد أنه مع قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي سواء باستكمال الموسم الرياضي الحالي أو بداية موسم جديد، مشيرا بلغة الحوار والتفاهم مع أعضاء اللجنة الخماسية و أحترام أراء الأندية للاتفاق علي قرار لمصلحة الكرة المصرية.

وقال في تصريح مع "الخليج 365 الرياضي" أن الإجتماعات التي تجرى الفترة الحالية مع مندوبي القسم الثالث، امر جيد، من أجل الإستقرار على نظام معين للصعود والهبوط، قبل حسم مصير المسابقات.

على جانب آخر أشاد حاتم حسن رئيس جهاز كرة القدم بالنادي القومي، بحضور أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، وأكد أن مطالب النادي القومي في الاجتماع كانت اعلاء المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية لعودة النشاط الرياضي و ذلك لتاثر جميع العاملين في منظومة كرة القدم بإيقاف النشاط الرياضي.

مشيرا أنه في حالة الاستئناف تتحمل اللجنة الخماسية تكاليف إجراء المسحة الطبية و جميع الإجراءات الاحترازية، كما أن المستحقات المادية لأندية القسم الثالث بما يتناسب مع تكاليف الأندية كمحترفين و أكد أن هذه المستحقات ليست دعم و لكنها حق الأندية و يجب أن تحصل عليها الأندية قبل بداية الموسم و هي ليست مرتبطة بالجمعية العمومية،وتحديد ميعاد ثابت لاستكمال الدوري و نهايته و تحديد بداية الموسم الجديد.

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وأكد حسن، علي أهمية وجود روابط الأندية المحترفة لإدارة المسابقات في الأقسام المختلفة لاتاحة الفرصة للاتحاد المصري للتفرغ في إدارة و تطوير المنتخبات الوطنية.

كما أشاد المدير الرياضي لنادي القومي محمد عباس بمجهود اللجنة الخماسية و الاهتمام بجميع الأقسام و الوقوف علي مسافة واحدة بين الجميع و أكد أن مناقشة بنود اللائحة و شروط الترشح مهم جدا لتحديد دستور للكرة المصرية و منها، بند تضارب المصالح، وبند التدرج بالمناصب،ومقعد المرأة،واجراء انتخابات علي منصب النائب، وعدد أعضاء المجلس.

وتمنى عباس العودة للحياة الرياضية، بشكل طبيعي، مع الحفاظ على اللاعبين والمدربين، وكافة العاملين في المجال الرياضي