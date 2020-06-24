رياضة | حسام عاشور يقترب من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي موقفه بشأن وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وكان حسام عاشور قد خرج منذ عدة أيام وأكد أنه تراجع في قرار الاعتزال وينوي الاستمرار لمدة موسم أخر في الملاعب.

كما كشف قائد الأهلي أنه يملك بعض العروض من الدوري البرتغالي والدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف القادم.

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وكان العرض السعودي الذي تلقاه حسام عاشور في الأيام الماضية مقدما من نادي اتحاد جدة السعودي الذي يريد ضم اللاعب في الصيف لتدعيم خط الوسط.

ويميل حسام عاشور إلى الموافقة على العرض السعودي المقدم له أكثر من العرض البرتغالي حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة في الدوري السعودي والأجواء هناك.

وسيحسم حسام عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليختار النادي الأفضل له.