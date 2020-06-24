رياضة | نجما تشيلسي يجددان للفريق حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نجما تشيلسي يجددان للفريق حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تشيلسي الإنجليزي في بيان له بأنه توصل لإتفاق مع ثنائي الفريق الإسباني بيدرو رودريجيز والبرازيلي ويليان من أجل تجديد عقديهما حتى نهاية الموسم الحالي علماً بأن عقديهما كانا ينتهيان في 30 يونيو الحالي.

وقال تشيلسي في بيان له عبر شبكة الإنترنت:"وافق ويليان وبيدرو على تمديد عقودهما الحالية وبالتالي سيتمكنان من اللعب مع تشيلسي في الموسم الحالي بعد 30 يونيو الجاري".

وأضاف النادي في بيانه:"نتيجة للوباء العالمي وما تلاه من تأخير إنتهاء الموسم، اتفقت أندية الدوري الإنجليزي بالإجماع على إمكانية توقيع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو على عقود قصيرة الأمد".

واختتم تشيلسي بيانه:"يستطيع ويليان وبيدرو اللعب مع تشيلسي فيما تبقى من مباريات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 وكذلك المشاركة المستقبلية في أي مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".