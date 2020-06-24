رياضة | جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعى مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء لعقد جمعية عمومية غير عادية ، في الثاني من يوليو المقبل.

وذكر الاتحاد الإماراتي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني ، أن الجمعية العمومية غير العادية ، ستنعقد بنظام الاتصال المرئي في إجراءات احترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية وفقا للوائح المعمول بها حسب النظام الأساسي للاتحاد ، وكذلك مناقشة ضم أندية دوري الدرجة الثانية لعضوية الاتحاد.

وكان الاتحاد الإماراتي قرر عدم استكمال الموسم الحالي من دوري الخليج العربي الإماراتي ، بدون تتويج فريق باللقب ، وكذلك عدم استكمال مسابقة الكأس ، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.