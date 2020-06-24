رياضة | حارس الألومنيوم بائع عصير بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حارس الألومنيوم بائع عصير بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاتزال أزمة كورونا تلقى بظلالها على أفراد المنظومة الرياضية ، لاسيما بعد توقف الأنشطة الرياضية لأكثر من ثلاثة شهور، مادفع الكثيرين منهم للعمل في أكثر من مهنة لمواجهة ظروف الحياة الصعبة.

حسام صادق حارس مرمى نادي الألومنيوم، من ضمن اللاعبين اللذين دفعتهم أزمة كورونا وتوقف النشاط الرياضى، إلى العمل كبائع عصير متجول لمساعدته على ظروف الحياة، لاسيما وانه متزوج ولديه طفل.

يقول حسام صادق، في تصريح خاص ل "الخليج 365 الرياضى" إن عمله كبائع عصير متجول بمسقط رأسة مدينة ارمنت، لايقلل من كونه حارس مرمى متميز ولكن ظروف الحياة هي ما دفعته لمزاولة هذه المهنة، خاصة بعد توقف النشاط بسبب أزمة كورونا.

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وأشار صادق الي ان إدارة نادي الالومنيوم لم تقصر مع أي لاعب، وقامت بصرف جميع مستحقات اللاعبين، فترة توقف النشاط، وعمله كبائع عصير جاء ليساعده في مصروفات بيته أثناء توقف النشاط.

وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، أوضح انه لابد من عودة المنافسات خاصة لدوريات المظاليم، لاسيما وانها تضم آلاف اللاعبين اللذين ليس لديهم مصدر سوى ممارستهم لكرة القدم.

يذكر ان حسام احمد صادق، الشهير ب"الشناوي" من مواليد 1/5/1990، هو أحد أبرز حراس المرمى بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، بدايته كان ناشئ بنادي النصر، ثم إنضم لنادي سكر ارمنت بدوري القسم الثالث، ومنه لنادي الشبان المسلمين بقنا لمدة موسمين، ثم انتقل الي نادي الاقصر، لمدة موسم واحد، ومنه لنادي المدينه المنوره بالاقصر، ثم انتقل لنادي القناة، ومنه لنادي الواسطى، قبل انضمامه لصفوف نادي الألومنيوم، لمدة ثلاث مواسم، ليقدم معهم هذا الموسم أداء رائع اسني عليه كثير من المواقع الرياضية واختيار في أكثر من استفتاء على جائزة أفضل حارس بالمجموعة الأولى.