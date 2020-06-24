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رياضة | محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد كريستال بالاس في البريميرليج

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود هجوم ضد كريستال بالاس في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

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خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - فابينهو - هيندرسون.

خط الهجوم : ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - محمد صلاح.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة وبفارق 20 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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