رياضة | أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولو النادي الأهلي، غضبهم بسبب ماقامت به إدارة المقاولون العرب، حيث كشف مسئولو الذئاب عن تفاصيل مفاوضات الفريقين بشأن صفقة طاهر محمد طاهر .

ويخطط الأهلي لضم طاهر محمد طاهر نجم فريق المقاولون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم الفريق.

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وقام مسئولو المقاولون بالكشف عن تفاصيل مفاوضات الأهلى لحسم صفقة طاهر محمد طاهر فى وسائل الإعلام.

ووجه مسئولو الأهلي عتاب لإدارة المقاولون، بسبب عدم الالتزام بالصمت، كما يرى الأهلى أن تصرفات إدارة المقاولون الهدف منها دخول أندية أخرى فى الصفقة ومحاولة رفع قيمتها.

وكان نادى الأهلى قد أعلن رفضه لفكرة ضم طاهر محمد طاهر مقابل 40 مليون جنيه، حيث توقف عرض الأحمر عند 20 مليون جنيه مع إعارة لاعبين فى انتقالات الصيف، بالإضافة إلى منح إدارة الذئاب نسبة من إعادة البيع.