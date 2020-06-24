رياضة | صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة تقترب من الحسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة تقترب من الحسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ناديي برشلونة ويوفنتوس من اتمام صفقة لتبادل اللاعبين آرثر ميلو وميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الحالية.

وابدى آرثر لاعب برشلونة موافقة بعد أن كان متردداً في البداية في قبول الانتقال، أنه سيستفيد من العملية بفضل الشروط الضريبية التي يعرضونها عليه في إيطاليا.

وقالت شبكة سكاي إيطاليا، فإن قيمة بيع آرثر (23 عاماً) قد تصل إلى 80 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة بيانيتش (30 عاماً) 70 مليون يورو، ولإتمام الصفقة يحتاج "البلاوغرانا" لتأمين الفارق.

ويحتاج برشلونة بشكل عاجل إلى البيع ويمكن تكرار عملية مماثلة لتلك التي حدثت في نهاية الموسم الماضي مع انتقال سيليسين إلى فالنسيا ووصول نيتو للبرسا.