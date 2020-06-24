رياضة | الدوري الإنجليزي وجهة نجم بايرن ميونيخ المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الإنجليزي وجهة نجم بايرن ميونيخ المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أنه على الرغم من أن كل شيء كان يشير إلى أن الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ سيجدد عقده مع النادي البافاري إلا أن بعض التقارير الصحفية نفت صحة تلك الأنباء.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن تياجو ألكانتارا قرر عدم تجديد عقده وأنه يرغب في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ من أجل البحث عن تجربة جديدة في دوري آخر.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن الوجهة المحتملة للنجم الإسباني ستكون الإنضمام إلى ليفربول الإنجليزي، حيث يرغب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ.

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وأوضحت الصحيفة الألمانية أن تياجو البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط بعقد مع بطل الدوري الألماني يمتد حتى صيف 2021.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن تياجو ألكانتارا شارك خلال مشواره مع بايرن ميونخ في 230 مباراة، سجل خلالهم 31 هدف وصنع 37 هدف آخرين كما حقق معه العديد من الألقاب والبطولات.