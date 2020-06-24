شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي «البديل» يسجل ويخطف نقطة تعادل أستون فيلا أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أستون فيلا التعادل أمام مُضيفه نيوكاسل يونايتد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب جيمس بارك، في اطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين استون فيلا بنقطة التعادل للنجم المصري أحمد المحمدي الذي كان جليس دكة البدلاء قبل دخوله في الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة 77، قبل ان يسجل هدف التعادل في الدقيقة 83 أي بعد دخوله بـ6 دقائق فقط.

وتقدم نيوكاسل بالهدف الاول عن طريق اللاعب داويت جايل في الدقيقة 68 من زمن المباراة، قبل ان يدرك المحمدي التعادل برأسية من ركنية في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده من النقاط إلى 27 في المركز قبل الاخير19، ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 39 في المركز 13.