شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: ليفربول (0)- (0) كريستال بالاس (لحظه بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الان فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس، على ملعب أنفيلد، في اطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى تشكيل فريقه الأساسي، بعد جلوسه على دكة الاحتياط خلال مباراة الجولة 30 الماضية امام ايفرتون لعدم جاهزيته بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرًا في التدريبات استعدادًا لاستنئاف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي: أليسون، ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

بداية المباراة: