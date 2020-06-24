محمد صلاح يعود لقيادة هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس (التشكيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تشكيل فريقه ليفربول الأساسي، بعد جلوسه على دكة الاحتياط خلال مباراة الجولة 30 الماضية أمام إيفرتون لعدم جاهزيته بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في التدريبات استعدادًا لاستنئاف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس على ملعب أنفيلد، في مباراة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويسعى الفريق لحسم اللقب هذا الموسم بعد غياب دام 30 عاما.
وجاء تشكيل الريدز كالتالي: أليسون، ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.
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