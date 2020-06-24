شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| صلاح يعود إلى تشكيلة ليفربول الأساسية أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020 سجل النجم المصري محمد صلاح عودته إلى تشكيلة ليفربول الأساسية التي ستخوض مباراة كريستال بالاس في الدوري الانجليزي، مساء اليوم الاربعاء 23-6-2020، على ملعب آنفيلد روود، ضمن الجولة 31 من البريميرليج.

وظل محمد صلاح جالسًا على دكة بدلاء ليفربول في ديربي الميرسيسايد أمام ايفرتون، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، دون أن يُشكل الريدز خطورة حقيقية على مرمى الحارس “بيكفورد” خلال الـ 90 دقيقة. Advertisements تشكيلة ليفربول الأساسية أمام كريستال بالاس في الدوري الانجليزي اليوم: أليسون بيكر أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد جورجينو فينالدو – فابينيو – جوردان هندرسون ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

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