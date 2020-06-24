شكرا لقرائتكم خالد الغندور يكشف موعد عودته لقناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق موعد عودته لتقديم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك بعد فترة العزل التي خضع لها خلال الأيام الماضية بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :"ان شاء الله سيكون الظهور و العودة لبرنامج زملكاوي الثلاثاء القادم بإذن الله و اشكركم جميعا و اشكر اعلام المصريين و مجلس الادارة و كل العاملين في قناة الزمالك علي الدعم و المساندة".

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كان الغندور قد أعلن شفاء زوجته من فيروس كورونا بعد إصابتها وإبنته خلال الأيام الماضية بالفيروس وقال الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الحمد لله رب العالمين..زوجتي وبنتي زينة سلبية المسحة وغدا نتيجة مسحة مروان وأنا إن شاء الله.. وبشكر كل الناس اللي دعولي من كل قلبي وأتمني الشفاء لكل مريض والحمد والشكر لله رب العالمين".

ونشر الغندور منذ أيام تدوينة له كتب فيها: ان شاء الله قريبا اكون معاكم بحب و احترام و تقدير للجميع نختلف في الانتماء و الآراء و لكن يبقي الاحترام هو السائد بيننا و سنسعي جميعًا لتقليل نسبة التعصب الاعمي و الشتايم المتبادلة بين الجماهير و مع احتفاظ كل فريق ان يناقش قضاياه و يدافع عنها دون الإساءة للغير و اتمني من جميع المسئولين في المنظومة الرياضية ان يكون العدل و العدالة و تطبيق اللوائح علي الجميع هي شعارنا جميعًا حتي يتم إلغاء كلمة الاقوي ينتصر و يصبح الحق هو المنتصر و اشكركم من كل قلبي علي الدعم و المساندة الإنسانية التي تدل علي النية الطيبة