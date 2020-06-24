شكرا لقرائتكم أحمد عبدالرؤوف: قرار الزمالك بعدم استكمال الدوري جاء احتراما لرغبة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن أحمد عبدالرؤوف لاعب الزمالك السابق قرار الزمالك بعدم استكمال الدوري، موضحا أن القرار جاء من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، احتراما لرغبة ورؤية المدير الفني الفرنسي بارتيس كارتيرون.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك اليوم الأربعاء، إن كارتيرون سرد أسباب اعتراضه على استئناف الدوري بسبب تلاحم الموسم، موضحا ان مجلس الإدارة انتظر حتى يدلي المدير الفني بدلوة.

وتابع لاعب الزمالك أن هناك 13 فريقا ابلغوا اتحاد الكرة برفضهم لاستئناف النشاط، موضحا أن الدولة تريد عودة النشاط لكنها لم تشترط بطولة الدوري بشكل خاص، مطالبا ان يكون القرار ملك الأندية.

من ناحيته أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم عدم استكمال مسابقة الدوري لهذا الموسم بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي كارتيرون والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق .

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وكشف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لسوبر كورة، عن أن اجتماع مجلس الادارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدوري بعد الإستماع للرأي الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسي كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدوري في ظل الظروف الحالية .

وحضر اجتماع الزمالك اليوم مجلس الإدارة بكامل هيئته وتواجد الفرنسي كارتيرون المدير الفني وأمير مرتضي المشرف على الكرة وأمير عبد العزيز المدرب المساعد والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.