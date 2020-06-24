شكرا لقرائتكم حسام حسن يرفض الإنشغال بالعروض المقدمة له لحين حسم مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام حسن مهاجم سموحه الإنشغال بالعروض التى وصلته مؤخرا سواء من الأهلى او من إحدى الأندية الإماراتية مفضلا الإنتظار لحين انتهاء الموسم الجارى بعد التاكد من عودة النشاط الكروى المقرر أن يعود يوم 25 يوليه المقبل .

ويمتلك حسام حسن سيرة ذاتية قوية بعدما نجح فى لفت الأنظار منذ أن كان بفريق الداخلية ، ثم ازداد تألقا بعدما رحل لفريق سموحه وانضم من خلاله لصفوف المنتخب الوطنى مع الأرجنتينى هيكتور كوبر .

ويتبقى لحسام حسن موسمين مع ناديه السكندرى ، إلا ان فرج عامر رئيس النادى فتح الباب على مصراعيه من اجل الإستغناء عن اللاعب لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه .

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من ناحية أخرى يبحث مسئولو سموحة عن ديفندر مُتميّز للتعاقد معه فى الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم صفوف الفريق طبقا للخطة التى وضعها حمادة صدقى المدير الفنى للفريق بضرورة التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الأسماء اللامعة لعودة الموج الازرق لسابق عهده " بعبعا " لناديي القمة الأهلى والزمالك ، ويحاول حمادة صدقى التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات بالإضافة لعنصر الشباب المتواجد معه فى الفريق يستطيع من خلالهم بناء جيل جديد لسموحة .

و تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي العرض المقدم من سموحة لتجديد إستعارة ثلاثي سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى لمدة موسم في ظل حاجة الفريق السكندري للثلاثي الأهلاوي ، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو مصير العرض السكندري للثلاثي ، ناصر وصلاح وكريم في ظل العروض الأخرى التى وصلت النادي لضم هذا الثلاثي .

ويضم سموحة خمسة لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة هم ، الثلاثي السابق بجانب المدافع الصاعد محمد عبد المنعم وفوزي الحناوي وتلقي ناصر ماهر عرضاً برتغالياً بخلاف عدة عروض من أندية محلية للتعاقد معه.