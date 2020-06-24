شكرا لقرائتكم حارس الزمالك السابق ينفى إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى عماد السيد حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندرى الحالي إصابته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم.

وقال السيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "الحمدلله نتيجة المسحة الأولي سلبية والله العظيم لو انا مصاب هطلع واقول لأن ده مش عيب ولا حرام ده إبتلاء من عند ربنا فبلاش إشاعات وكلام ملوش لازمه، اتقوا الله.

وبعد دقائق قام حارس الزمالك السابق بحذف نفى إصابته بفيروس كورونا وتحاول سوبركورة التواصل مع اللاعب خلال الساعات القادمة لكشف تفاصيل الأمر بوضوح وشفافية للقراء.