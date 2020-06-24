الامارات | عاجل.. جمعية عمومية لاتحاد الكرة يوليو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جمعية عمومية لاتحاد الكرة يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة كرة القدم الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية وذلك يوم الخميس الثاني من يوليو المقبل بنظام الاتصال المرئي عن بُعد .

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي على صفحته الرسمية عبر" توتير" أن جدول الاجتماع يتضمن اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية وفقاً للوائح المعمول بها حسب النظام الأساسي للاتحاد ، وكذلك مناقشة ضم أندية دوري الدرجة الثانية لعضوية الاتحاد .

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