شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المنشطات.. الاتحاد الدولي للدراجات يوقف سيوتسو 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي للدراجات أن كانستانتسين سيوتسو، متسابق فريق سكاي السابق، عوقب بالإيقاف 4 سنوات، لسقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات عام 2018.

وعوقب سيوتسو، 37 سنة، الذي كان متسابقا بفريق البحرين- ميريدا في ذلك الوقت، بالإيقاف في سبتمبر 2018، بعد اكتشاف تناوله مادة محظورة.

واعتزل سيوتسو في نهاية هذا العام بعد إبلاغه بعدم تجديد عقده وتنتهي عقوبته في الرابع من سبتمبر 2022.

ونافس متسابق روسيا البيضاء مع سكاي لمدة 3 سنوات، بدءا من 2012، وكان ضمن الفريق الذي ساعد البريطاني كريس فروم في الفوز بلقبه الأول في سباق فرنسا 2013.