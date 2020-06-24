شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه أساسي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، تشكيل الفريق لمواجهة نيوكاسل، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي: ويتكون التشكيل من حراسة المرمى: نايلاند. الدفاع: كونسا، مينجز، هاوس، تارجيت. الوسط: تريزيجيه، دوجلاس لويز، ماكجين، الغازي. Advertisements الهجوم: جريليش، ساماتا. الوضع في مصر

اصابات 58,141

تعافي 15,535

وفيات 2,365

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