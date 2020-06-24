شكرا لقرائتكم خبر عن حارس سموحة ينفي إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إصابته بـفيروس كورونا. وقال صلاح على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله أنا بخير ونتيجه تحليلي سلبية والكلام ده مش صحيح». وأعلن بعض الأندية المصرية اليوم ومن ضمنها سموحة إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الطبية لهم استعدادًا لعودة النشاط الرياضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 58,141

تعافي 15,535

وفيات 2,365

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