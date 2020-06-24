شكرا لقرائتكم فايلر يجري اتصالات بالجهاز الفني للاهلي لمتابعة سير البرنامج التدريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إتصالات بأفراد من الجهاز الفني للفريق اليوم ، الأربعاء، للإطمئنان على سير البرنامج التدريبي اليوم بعد غياب فترة طويلة بسبب "كورونا" ، وإستفسر فايلر المتواجد حالياً في سويسرا لقضاء أجازة برفقة أسرته من معاونيه عن سير التدريب اليوم الذي أُقيم على مجموعتين للحد من التزاحم في التدريبات ، وأطمأن المدرب السويسري على حالة اللاعبين وأوزانهم وغيرها من الأمور التي كان مٌتفق عليها خلال الأيام الماضية.

في الوقت نفسه ، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن استمرار تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على مجموعتين يوميًّا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد العودة اليوم، الأربعاء، لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، قائلا، «هناك برنامج إعداد بدنى وفنى وضعه الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، وبدأنا نفيذه بعد العودة للمران على ملعب التتش بالجزيرة.

وأضاف عبد الحفيظ، "المجموعة التى خاضت مرانها فى الثامنة والنصف صباح اليوم ستعود للمران غدًا فى العاشرة والنصف صباحًا، على أن تتدرب المجموعة التى خاضت مرانها فى العاشرة والنصف صباح اليوم فى تمام الثامنة والنصف صباح غدٍ".

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واستأنف الأهلى تدريباته اليوم على لعب التتش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس "كورونا"، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدورى الممتاز وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين، حيث بدأت الأولى مرانها فى الثامنة والنصف صباحاً فيما بدأت الثانية المران منذ قليل، بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتم استئناف المران وفقا للقرارات والتعليمات التى أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

وضمّت المجموعة الأولى التى خاضت مران اليوم، كلا من: شريف اكرامى، على لطفي، رامى ربيعة، رمضان صبحى محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدى قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن، جونيور أجاى، ومحمود وحيد والعربى بدر.

فيما ضمّت المجموعة الثانية كلا من: وليد سليمان ومحمد الشناوى وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد فخرى وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود كهربا وشادى رضوان ومحمد هانى ومصطفى شوبير وحمدى فتحى وجيرالدو وأليو بادجى وحمدى فتحي.