شكرا لقرائتكم نبيل دونجا يعود إلى دائرة اهتمام الزمالك لضمه فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، إلى دائرة اهتمامات نادى الزمالك، لضمه فى الموسم الجديد حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب عن وجود مفاوضات معه من خلال وسطاء فى الفترة الحالية، من أجل انتقاله إلى قلعة ميت عقبة حيث تبحث الإدارة البيضاء عن تعزيز خط الوسط ببدائل قوية للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى الموسم المقبل.

ويعد دونجا أحد الأهداف السابقة لنادى الزمالك، قبل أن يخرج من الصورة ليعود مؤخرا للحسابات البيضاء بعد ترشيحه من قبل وسطاء اللاعبين لتعزيز خط الوسط الأبيض على أن تحسم إدارة الزمالك تلك المسألة بعد العودة إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة وذلك لدعم خطوط الفريق المختلفة فى الموسم الجديد.

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وفجر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مفاجأة قوية لجماهير الفريق فى الساعات الماضية بعدما أكد أن فاروق جعفر المستشار الفنى للنادى وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف على الفريق نجحوا فى الحصول على توقيع لاعبين من الصفقات السوبر لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، وأضاف أن الزمالك نجح فى الحصول على توقيع 4 صفقات سوبر حتى الآن مقدما وعداً لجماهير الزمالك بأن الصفقات الأربعة الذين تم الحصول على توقيعهم رسميا سيكونوا مفاجأة كبرى للجميع.

وأضاف مرتضى منصور أن اتحاد الكرة أصدر قرارا بتغريم أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز بـ 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك والتى حصل عليها الشناوى من الزمالك لتجديد تعاقده مع الزمالك قبل انضمامه لبيراميدز، ووجه مرتضى منصور طلب إلى سالم الشمسى رئيس نادى بيراميدز بضرورة الضغط على اللاعب لسداد الغرامة بدلا من إيقافه.

فيما وجه رئيس نادى الزمالك الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى لحرصهم على سداد اشتراكات العضوية الخاصة بالنادى فى مواعيدها، وقال مرتضى منصور، سيتم استلام الكارنيهات الجديدة يوم 1 يوليو المقبل وتحمل شعار الزمالك نادى القرن الحقيقى.. الزمالك نادى الوطنية والكرامة.