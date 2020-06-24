شكرا لقرائتكم اتحاد الدراجات يرسل تعميم الإجراءات الطبية والإرشادية للهيئات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام، تعميما إلى الأندية و الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، بالتعليمات و الإجراءات الاحترازية ، الخاصة بعودة النشاط الرياضى ، بالإضافة على ما ورد في الدليل الإرشادى الذى أرسلته وزارة الرياضة إلى الاتحادات الرياضية .

وأكد أيمن سالم المدير التنفيذي لاتحاد الدراجات أن الوزارة أرسلت التعليمات والدليل الارشادى إلى الاتحاد ، وبدورنا خاطبنا الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ، حتى يتم تطبيق وتنفيذ ما جاء بالدليل لضمان سلامة اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية.

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ووجه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى، أنه في ضوء القرارات التي صدرت اليوم عن اجتماع لجنة الازمات بمجلس الوزراء والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه جارى حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أية مسابقات أو منافسات رياضية .

وشدد وزير الرياضة على أنه سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات بما في ذلك كرة القدم طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أية مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط مشيراً إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقاً للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.