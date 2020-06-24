شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية بالأولمبية المصرية تقرر عقد اجتماع مع الاتحادات الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجهت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، الدعوة لجميع رؤساء الاتحادات الرياضية أو ما ينوب عنهم ورئيس اللجنة الطبية للاتحاد ، لحضور اجتماع في مقر اللجنة الاولمبية يوم الأحد المقبل ، لمناقشة الأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة .
كما يتم مناقشة متطلبات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية في البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي في الاتحادات والهيئات التابعة لها ، وتوضيح آليات عمل التحاليل والمسحات التشخيصية للرياضيين لاكتشاف حالات عدوري فيروس كورونا المستجد .
وطالبت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، من الحضور اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية .
وكان مسئولو وزارة الصحة قد وافقوا على إقامة مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.
وكان مسئولو اللجنة الأولمبية على تواصل دائم مع وزارة الصحة خلال الفترة الماضية من أجل كيفية تجهيزات المبنى من أدوات طبية ومعرفة الإجراءات لتحويل المبنى إلى عزل طبى للرياضيين .
وكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
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