شكرا لقرائتكم غياب توماس مدرب أحمال الأهلي عن التدريبات يثير أزمة جديدة داخل القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب مدرب أحمال الأهلي توماس عن التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأولى عقب العودة من فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم وسط حالة من التكتم الشديد حول غيابه خلال الفترة الحالية بالرغم من اعلان النادي عن حصول رينيه فايلر المدير الفني إجازة لنهاية الشهر وتواجد باقي الجهاز الفني.

وغاب مدرب الأحمال توماس عن اجراء المسحة الخاصة باكتشاف فيروس كورونا خلال الأيام الماضية ما جعل التساؤلات تفرض نفسها بشأن تواجده في القاهرة خلال الفترة الحالية.

وتسود حالة من الغموض حول موقف المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي يتواجد في سويسرا خاصة أن هناك مفاوضات قائمة مع عدد من الأندية العربية والسويسرية في الخارج حاليا ما يجعل تجديد تعاقده بنسبة 50% صعب للغاية مع القلعة الحمراء.

وخاض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته الاستعدادية الأولى اليوم لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز الذي أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رسمياً عن عودته بعد دراسة الموقف الحالي للخطوات الاحترازية الخاصة باستئناف النشاط الكروي.

حرص مسئولو النادي الأهلي على "تعقيم" ملعب التتش خلال مران المجموعة الأولى الذي إنطلق صباح اليوم ، الأربعاء، على ملعب التتش بعد غياب ما يقرب من 100 يوماً بسبب فيروس "كورونا"، ورغم "تعقيم" الملعب جيداً وغرف خلع الملابس قبل إنطلاق المران إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب بتعقيم الملعب ودكة الإحتياطي خلال المران كإجراء وقائي وإحترازي في ظل هذه الظروف.

كما عقد سيد عبدالحفيظ، جلسة مطولة مع خالد محمود، طبيب الفريق، قبل وأثناء مران المجموعة الأولى ، وتابع مدير الكرة مع طبيب الفريق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع طبيب الفريق.

وقام الأهلي بتعقيم أدوات التدريب قبل انطلاق المران، كما تم تعقيم محيط ملعب التتش للمرة الثانية أثناء المران، الذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون.

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شهد مران النادي الأهلي الأول منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والمقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، توقف التدريبات بعد مرور 10 دقائق تقريباً من بدايتها لإلتقاط الأنفاس وشرب المياة، وذلك حرصاً على سلامة اللاعبين بعد طول فترة التوقف.

ويقود الاهلي مران اليوم ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من بلاده حيث يقضي أجازة هناك لعدة أيام ، ويخوض الفريق المران وسط إجراءات احترازية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة وجاءت نتيجة الجميع في الفريق سلبية ليطمأن مسئولو النادي على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.

وحرص مسئولو النادي الأهلي على "تعقيم" ملعب التتش خلال مران المجموعة الأولى الذي إنطلق صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بعد غياب ما يقرب من 100 يوم بسبب فيروس "كورونا"، ورغم "تعقيم" الملعب جيداً وغرف خلع الملابس قبل إنطلاق المران إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب بتعقيم الملعب ودكة الاحتياطي خلال المران كإجراء وقائي واحترازي في ظل هذه الظروف.

كما عقد سيد عبدالحفيظ جلسة مطولة مع خالد محمود، طبيب الفريق، قبل وأثناء مران المجموعة الأولى، وتابع مدير الكرة مع طبيب الفريق الاجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع طبيب الفريق.

وقام الأهلي بتعقيم أدوات التدريب قبل انطلاق المران، كما تم تعقيم محيط ملعب التتش للمرة الثانية أثناء المران، الذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون.

وتضم المجموعه الأولي التى خاضت مران اليوم ، كلا من ، شريف اكرامي ، علي لطفي، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، ومحمود وحيد والعربي بدر.