شكرا لقرائتكم مخطط أجمال الناشئين بالزمالك: عودة الدوري تهدد اللاعبين بإصابات خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال مخطط أحمال الناشئين بالزمالك: "عودة الدوري تهدد اللاعبين بالتعرض لإصابات خطيرة، والدوريات الأوروبية شهدت إصابات عديدة رغم الامكانيات الهائلة". وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، اكد أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم عدم استكمال مسابقة الدوري لهذا الموسم بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي كارتيرون والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق. Advertisements وكشف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة، عن أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدوري بعد الإستماع للرأي الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسي كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدوري في ظل الظروف الحالية . وحضر اجتماع الزمالك اليوم مجلس الإدارة بكامل هيئته وتواجد الفرنسي كارتيرون المدير الفني وأمير مرتضي المشرف على الكرة وأمير عبد العزيز المدرب المساعد والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

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