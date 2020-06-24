شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلن تمديد التعاقد مع عمر جابر لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عمر جابر لاعب فريق بيراميدز ، عن سعادته بتجديد عقده لمدة موسمين مع الفريق ، موجهاً الشكر إلي مجلس إدارة النادي متمنياً ان تكون المواسم القادمة مليئة بالنجاحات وتحقيق الألقاب .. وأعلن نادى بيراميدز تمديد التعاقد مع عمر جابر، ظهير أيمن الفريق الكروى الأول، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2024، بعدما كان من المنتظر أن ينتهى تعاقده بعد موسمين مقبلين، يأتى ذلك فى إطار سياسة نادي بيراميدز للحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات.

وأضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024.

Advertisements

ويعد عمر جابر أحد أهم لاعبي بيراميدز وأحد الركائز الأساسية في النادي حيث خاض اللاعب خلال الموسم الحالي 16 مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز وسجل هدفا واحدا، كما شارك في ١١ مباراة أخرى خاضها النادي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك بالبطولة التي وصل فيها الفريق إلى الدور نصف النهائي مع أول مشاركة تاريخية.

وعلقت الصفحة الرسمية لبيراميدز على تمديد تعاقد عمر جابر بأربع كلمات: "جميل، أنيق، بارع، رائع.. أربع كلمات تصف صاحب القميص رقم 4، حكاية عمر جابر مستمرة مع بيراميدز لـ 4 سنوات".