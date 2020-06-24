شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تناقش العرض الرسمي من ناسيونال ماديرا لضم ناصر ماهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي العرض الرسمي الذي تلقاه النادي مؤخراً من نادي لضم ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة ، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو تفاصيل العرض والمقارنة بينه وبين العروض المحلية الأخرى التى أبدت رغبتها في ضم ناصر ماهر من أجل إختيار الأفضل والأنسب للطرفين.

فيما تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عرض ناسيونال ماديرا الذي تلقاه ناصر ماهر، قائلاً: "محمود الخطيب رئيس الاهلي أبلغني بتلقي ناصر ماهر عرضًا من ناسيونال ماديرا ، وتابع: "ناصر لاعب مثل ابني وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة وأتمنى أن أراه في أكبر أندية أوروبا".

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كما تناقش لجنة التخطيط العرض المقدم من سموحة لتجديد إستعارة ثلاثي سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى لمدة موسم في ظل حاجة الفريق السكندري للثلاثي الأهلاوي ، وتبحث اللجنة مصير العرض السكندري للثلاثي ، ناصر وصلاح وكريم في ظل العروض الأخرى التى وصلت النادي لضم هذا الثلاثي .

ويضم سموحة خمسة لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة هم ، الثلاثي السابق بجانب المدافع الصاعد محمد عبد المنعم وفوزي الحناوي وتلقي ناصر ماهر عرضاً برتغالياً بخلاف عدة عروض من أندية محلية للتعاقد معه.