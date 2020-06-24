شكرا لقرائتكم "فتوح" يكشف سبب تخلفه عن مسحة كورونا الأولى فى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك المعار إلى سموحة، عن سبب تخلفه عن التواجد خلال إجراء المسحة الأولى لفيروس كورونا لفريقه، قائلاً:"كان لدي بعض المشاكل الخاصة ولم أتمكن من الحضور ولكن أنا بصحة جيدة ولا أعانى من أي شئ وسأتواجد فى الإسكندرية يوم الجمعة المقبلة من أجل الاستعداد لإجراء مسحة كورونا".

وتابع فتوح لـ"الخليج 365" إن حالته الصحة الجيدة إلا إن بعض الأمور الخاصة فى المنزل منعته من حضور خضوع اللاعبين فى نادى سموحة للمسحة الأولى ضمن الإجراءات التى تتم من أجل عودة النشاط الكروى خلال المرحلة، إلا إنه شدد على تواجده يوم الجمعة القادمة، من أجل الجاهزية للخضوع لمسحة كورونا التى تتم بإشراف الاتحاد المصرى لكرة القدم.

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وأعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن المسحة الأولى التى خضع لها الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون والعاملون بالنادى، "سلبية" ولم يظهر وجود كورونا على أى فرد من الذين تم سحب عينتهم. وأضاف عامر أن كل ما يقال ما هو إلا اجتهادات وشائعات، ولذلك أطالب الجميع بتوخى الحذر وعدم الزج باسم النادى فى مثل هذه الأمور التى لا تحتمل الاجتهاد وأكد رئيس سموحه أنه سيتم عمل المسحة الثانية للاعبين السبت المقبل، على أن يعودوا للتدريبات بشكل طبيعى فى اليوم الذى يليه مع أخذ كافة التدابير الاحترازية.

وتنتهى إعارة أحمد فتوح إلى سموحة بنهاية الموسم الجارى ويرغب الفريق السكندرى فى الحفاظ على استمراره بين صفوفه بعدما تألق مع الفريق والمنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وسيبحث مسئولى النادى السكندرى فى الفترة المقبلة مع الزمالك إمكانية استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.