شكرا لقرائتكم مصدر بالجبلاية: كارتيرون أبلغ اللجنة الخماسية بعودة تدريبات الزمالك 10 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل اتحاد الكرة ، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبلغ أعضاء اللجنة الخماسية في اجتماع اليوم ان الاتحاد الافريقي " كاف " اخطر الزمالك بعودة التدريبات 10 يوليو المقبل، وأضاف المصدر ان أعضاء اللجنة الخماسية أكدوا لكارتيرون ان الكاف يحدد مواعيد المباريات الرسمية وليس له علاقة بتدريبات الفرق او المنتخبات.

من جانبه أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم عدم استكمال مسابقة الدورى لهذا الموسم، بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

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وكشف رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدورى بعد الاستماع للرأى الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسى كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدورى فى ظل الظروف الحالية .

وحضر اجتماع الزمالك اليوم مجلس الإدارة بكامل هيئته وتواجد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى وأمير مرتضى المشرف على الكرة وأمير عبد العزيز المدرب المساعد والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.